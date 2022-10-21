Аскер Манафов, автор haqqin.az 21:44

Бывших британских военных пилотов заманивают в Китай длинным юанем, чтобы они передали свой опыт китайским военным. По мнению британской разведки, до 30 отставных пилотов Королевских военно-воздушных сил уже отправились обучать военных Народно-освободительной армии Китая. The Washington Post в своем новом расследовании показало, что более 500 отставных военнослужащих устроились с 2015 года на работу в ряде стран Северной Африки и на Ближнем Востоке. За хорошие деньги. Правительство Австралии, например, предложило бывшим высокопоставленным чиновникам ВМС США более 10 миллионов долларов за консультационные услуги. В Азербайджане одному отставному генералу ВВС США предложили работу консультанта с оплатой 5000 долларов в день.

Китайцы просто не были бы китайцами, если бы не попробовали повторить этот опыт. Тут товарищ Си Цзиньпин требует завершить модернизацию Народно-освободительной армии к 2035 году и превратить ее в вооруженные силы «мирового класса» к 2049 году – а собственного опыта в военных вопросах у китайской армии маловато. Поэтому уже с 2019 года китайские «охотники за головами» отправились в Великобританию, чтобы пригласить бывших, а если повезет, то и действующих пилотов Королевских военно-воздушных сил в Поднебесную, обмениваться своим опытом с коллегами. К несчастью, грянул ковид, серьезно помешавший этим планам. Но не отменивший их, поскольку, как только пандемия поутихла, эмиссары Пекина возобновили свою работу. И уже около 30 бывших пилотов британских ВВС консультируют китайских летчиков и командование Национально-освободительной армии Китая. Китайцев интересует все – от тактических приемов до особенностей боевого применения частей и соединений ВВС. И британские летчики охотно делятся с ними этой информацией. И было бы странно, если бы было иначе, ведь стоимость контракта в отдельных случаях составляет 237 911 фунтов стерлингов, то есть примерно 270 тысяч долларов. В месяц. Примерно в полтора – два раза больше, чем пилоты получали у себя дома. Они и там-то не бедствовали, а сейчас, уехав за длинным юанем, вообще чувствуют себя прекрасно.

Официальная Британия встала на дыбы. Один из аналитиков по обороне назвал это грандиозным нарушением безопасности. А руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд вообще 18 октября призвал лишить гражданства Великобритании бывших военных летчиков, обучающих китайских военных. Но судя по всему, британские политики к таким резким шагам не готовы. Аналитики и депутаты, как ни крути, лица с ограниченной ответственностью, потому как оперируют словами, а находящиеся у руля Британии – реалиями. Поэтому в официальном заявлении разведки по этому поводу прямого запрета на обучение не содержится. Им просто порекомендовали «не раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию китайским военным, а в случае таких просьб с китайской стороны незамедлительно информировать об этом Министерство обороны Великобритании».