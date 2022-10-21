Зеленский категоричен: прежних отношений Украины с Россией не будет

После завершения войны России против Украины между странами не будет прежних отношений. Украинцы не простят россиян, которые пытаются уничтожить их как нацию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для канадских телеканалов CTV и CBC.

По словам президента, рано или поздно Россию возглавят люди, с которыми Украина в том или ином виде будет общаться. "Но при условии, что не будет войны, что это не будет ультиматумом, при уважении нашего суверенитета и нашей нации, наших людей, нашего права. В таких условиях, конечно, будет общение. Будет ли возвращение отношений, которые были до войны? Уверен, что нет. Общество им этого не простит", - отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что уровень отношений будет зависеть от того, сама ли Россия вернет захваченные территории или Украине придется их отвоевывать.