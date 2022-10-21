Подтверждена гибель почти 8000 российских военных в Украине

Журналисты Русской службы BBC и российского издания «Медиазона» подтвердили гибель как минимум 7 822 российских военнослужащих на войне в Украине. 41 из них – мобилизованные за последний месяц россияне, сообщает «Медиазона».

Журналисты отмечают, что с 7 октября по 21 октября погибли 638 солдат. Часть потерь небоевые, так как военнослужащие умирают в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. Также за это время выросли потери среди отрядов добровольцев (больше 800 человек), их число сопоставимо с потерями в ВДВ и мотострелковых войсках (более 1 200 погибших).

К добровольцам издание относит бойцов отрядов БАРС, «Ахмат», а также военнослужащих региональных батальонов и тех, кто заключил краткосрочный контракт с Минобороны РФ после начала войны.

Больше всего погибших из Краснодарского края (329 человек), Дагестана (321) и Бурятии (302). Менее всего – из Чукотского АО (2 человека), Ненецкого АО (4) и Магаданской области (7).