Чавушоглу обратился к Армении

Если Армения выполнит взятые на себя в соответствии с договоренностями с Азербайджаном обязательства, то станет одним из важных игроков в регионе, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, события в регионе будут на пользу и Армении.

«Годами удерживая под оккупацией азербайджанские земли, Армения изолировала себя. После того как Азербайджан, одержав победу в Карабахе, освободил свои земли, появилась возможность мира, которую необходимо хорошо оценить», - сказал турецкий министр.