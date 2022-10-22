Зеленский обвинил Тегеран во лжи и напомнил о сбитом в Иране украинском самолете

"Иран поставляет россиянам дроны, поставляет им убийства украинцев, это их договоренность за деньги. Вот такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает. Они могут сказать: "Мы ничего не брали, покажите финансовые расчеты"... Мы говорим конкретику – Иран передал дроны, которыми убивали украинцев, продолжают убивать. Не один, не два и не пять, а сотни. Мы знаем, что заказ и договоренности есть о тысячах, но сотни точно переданы. Им нельзя верить. Они могут рассказывать своему обществу, что ничего не продавали, но это ложь, чистая ложь. Они убивают наших людей", - заявил президент Украины.

Зеленский также сказал, что не доверяет руководству Ирана. Он вспомнил о сбитом ракетой в Иране украинском самолете МАУ в январе 2020 года, в результате чего погибли 176 человек. Сначала Иран отрицал свою причастность к катастрофе, но впоследствии был вынужден ее признать, но заявил, что это была случайность, отметил Зеленский.

По его словам, Украина имела информацию от своей разведки, а также разведок партнеров о том, что "Иран торгует с Россией дронами "Шахед" и ракетами и т.д.", но Иран все отрицал.