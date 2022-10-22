МЧС о пожаре на рынке в Сабирабаде добавлено видео; обновлено 00:32
В результате усилий подразделений пожарной охраны МЧС удалось локализовать огонь на рынке в Сабирабаде, не дав ему распространиться на большую территорию, сообщили в пресс-службе МЧС. Проводятся необходимые меры чтобы полностью потушить пожар.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на рынке в городе Сабирабад.
В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия прибыли соответствующие подразделения Государственной службы пожарной охраны. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.