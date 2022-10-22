Германия передала Украине новую партию вооружений

Власти Германии сообщили о передаче Украине очередной партии военной помощи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства ФРГ.

Согласно сообщению, украинская сторона получила пять бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2, семь тяжелых и средних понтонных систем, а также 167 тысяч патронов к огнестрельному оружию.

Также украинская армия получила 30 зенитных самоходных установок "Гепард", 500 зенитных ракет Stinger, почти 15 тысяч противотанковых мин, 350 тысяч детонаторов, а также 10 пушек и 14 датчиков и глушителей, чтобы бороться с дронами.