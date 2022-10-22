В Херсоне уже не принимают российские рубли

В захваченном Россией Херсоне перестали принимать российские рубли. На многих заправках и в аптеках требуют расплачиваться только гривнями, передает Страна.ua со ссылкой на российские Telegram-каналы.

На одной из заправок, работающей под брендом крымской АЗС, объяснили, что такое требование поступило к ним от начальства. Также херсонцы рассказывают, что рубли не хотят менять или обменивают по резко возросшему курсу 1х2.

Несколько месяцев назад российский рубль был введен в полноценный оборот на территории Херсона, все магазины были обязаны торговать в рублях и гривнах.