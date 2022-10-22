Невероятный триумф! Азербайджан выиграл чемпионат мира и среди мужчин, и среди женщин
Чемпионат мира по шахматам среди спортсменов не старше 20 лет в итальянском городке Кала-Гононе завершился полной победой Азербайджана.
После того, как вчера Говхар Бейдуллаева обеспечила себе 1-е место в женском турнире, сегодня в мужском соревновании Абдулла Гадимбейли также завоевал титул чемпиона мира.
В последнем 11-м туре он обыграл другого нашего шахматиста Магомеда Мурадлы и набрал 8 очков. Венгр Адам Козак, от которого Абдулла перед последним туром отставал на пол-очка, уступил в заключительной партии. В итоге сразу пять шахматистов набрали по 8 очков, но 1-е место по дополнительным показателям занял Гадимбейли.
Это невероятный успех Федерации шахмат Азербайджана. Наша страна выиграла молодежный чемпионат мира как среди парней, так и среди девушек!
Напомним, что ранее лишь Шахрияру Мамедъярову удавалось выиграть чемпионат мира U-20. На этот раз Азербайджан победил как в мужском, так и в женском турнире.