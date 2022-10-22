Бренд DOST покрывает весь Карабах

Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:14

Проект DOST, заработавший в мире репутацию «социального бренда Азербайджана», практически доказывает, что повышение качества социальных услуг, оказываемых населению, полная прозрачность их реализации, внедрение инновационных решений, избавление от бюрократических процедур и форсированный переход на электронные услуги стали приоритетными задачами в работе Министерства труда и социальной защиты населения. Безусловно, базой стабильно повышающегося качества социального обеспечения граждан страны стали проводимые Азербайджаном программы широкомасштабных реформ.

В то же время, как сообщили корреспонденту haqqin.az в Минтруда, в повседневной реализации приоритетов работы с населением нельзя не отметить роль Агентства DOST и его многочисленных центров, созданных по Указу президента Ильхама Алиева. Сама идея и разработка концепции DOST, ставшие прямым следствием личной инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в полной мере отражают образ современного Азербайджана. Главным образом, потому, что концепция DOST позволила оперативно и абсолютно прозрачно оказывать услуги представителям всех социально слабых групп населения посредством «единого окна» и на принципах социального равенства. Эта концепция, с интересом встреченная в мире и успешно оправдавшая себя в качестве уникальной модели удовлетворения социальных потребностей населения, сумела за короткий период завоевать доверие граждан. Достаточно отметить, что с мая 2019 года только в Баку и в Апшеронском районе было открыто пять центров DOST, в которых за девять месяцев текущего года были оказаны услуги 471,5 тысячам лиц. При этом процент удовлетворенности граждан качеством обслуживания составил 98,9. В целом же, с мая 2019 года и по 1 октября нынешнего года центры DOST оказали услуги 122.650 гражданам страны.

В этой связи уместно напомнить, что сотрудники центров DOST оказывают 153 вида услуг в таких сферах, как трудовая занятость, пенсии, пособия, социальные выплаты... Которые, в свою очередь, связаны как с функциями социальной защиты и социального обеспечения (пенсии, пособия, стипендии, пенсии по инвалидности), так и с занятостью (имеется в виду оказание помощи безработным и ищущим работу, а также комплекс услуг по самозанятости населения). Здесь же осуществляется активная деятельность по налаживанию трудовых отношений между работодателями и будущими работниками. В центрах DOST действуют не только функциональная, но и вспомогательная помощь населению – банковские, нотариальные и психологические услуги, а также помощь в организации сурдопереводов. Следует особо отметить, что подавляющее большинство услуг в центрах DOST оказываются в электронном виде. Огромную популярность в обществе завоевали такие программы, как Gənc DOST, Gümüşü DOST, Korporativ DOST и Distant DOST, İnkluziv DOST. Все они являются интегральными частями волонтерской программы «Добровольный DOST». Рассказывая о деятельности Агентства DOST, в Министерстве труда и социальной защиты населения не обошли вниманием и действующий при министерстве Единый координационный центр, работники которого уже оказали услуги почти 60 тысячам граждан страны. В отделениях Единого координационного центра оказываются услуги членам семей шехидов, гражданам, получившим увечья в связи с войной, лицам с установленной инвалидностью. В целом же комплекс услуг оказывается в сферах труда и трудовой занятости, соцзащиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, лечения, диагностики и пр. В настоящее время в центрах DOST в Баку и Апшеронском районе, а также в Гяндже, Масаллы, Уджаре, Шамкире, Гусаре и Сальяне действует одиннадцать единых координационных центров, оказывающих услуги по 48 городам и районам страны. В них посредством «единого окна» оперативно и прозрачно предоставляются услуги по 53 структурам и в 26 направлениях. В число этих структур входят, в частности, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Государственное агентство по мобилизации и призыву на военную службу, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и 48 районных (городских) исполнительных властей…