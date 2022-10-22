Россияне покинули два села в Херсонской области

Генеральный штаб Вооруженных сил Укрианы в вечерней сводке за 22 октября сообщил, что отдельные подразделения российских войск продолжают покидать территорию Херсонской области, передают украинские СМИ.

Согласно сообщению, россияне полностью оставили населенные пункты Чаривне и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал. Утверждается, что россияне изымают у местного населения автомобили и пытаются покинуть город с помощью паромной переправы в районе Антоновского моста.