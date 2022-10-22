Зеленский о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз сказал, что переговоры Украины с Россией могут возобновиться только после возвращения всех украинских территорий в границах 1991 года. Россияне должны покинуть территорию Украины в международно признанных границах – «и тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить». Об этом Зеленский сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

«Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014 года. И с этой точки можно попытаться решить вопрос дипломатично», - сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что псевдореферендум и попытка аннексии четырех украинских областей поставили точку в возможности переговоров.

По мнению Зеленского, со стороны другого руководства РФ должен быть не ультиматум, а диалог и уважение суверенитета, права Украины и ее граждан. «При таких условиях, конечно, будет общение», - сказал он.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. В Офисе президента Украины заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.