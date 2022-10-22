В Берлине многотысячная акция в поддержку протестующих в Иране
В Берлине около 80 000 человек приняли участие в митинге в поддержку протестующих в Иране. Такие данные представитель полиции привел в субботу, 22 октября, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что на демонстрацию вышло значительно больше людей, чем предполагалось изначально. Организаторы рассчитывали, что в ней примут участие до 50 000 человек. Люди собрались в центре Берлина у Колонны Победы, и прошли демонстрацией вдоль правительственного района.
Массовые протесты в Иране не утихают с середины сентября. Поводом стала смерть 22-летней девушки Махсы Амини. Она была задержана в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. Протесты продолжаются примерно в 100 городах Ирана. Изначально митингующие требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, но со временем лозунги сменились на социально-политические, в том числе призывы к смене режима. В середине октября к протестам присоединились рабочие нефтяной отрасли.