В Берлине многотысячная акция в поддержку протестующих в Иране

В Берлине около 80 000 человек приняли участие в митинге в поддержку протестующих в Иране. Такие данные представитель полиции привел в субботу, 22 октября, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что на демонстрацию вышло значительно больше людей, чем предполагалось изначально. Организаторы рассчитывали, что в ней примут участие до 50 000 человек. Люди собрались в центре Берлина у Колонны Победы, и прошли демонстрацией вдоль правительственного района.