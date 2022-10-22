Азербайджанцы в Женеве скандируют против мин и Армении

В Женеве проведена выставка-акция, посвященная проблемам заминированных территорий в освобожденном Карабах е и пропавших без вести во время карабах ских войн. Как сообщает haqqin.az, состоявшееся перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций (ООН) мероприятие организовано Международным институтом развития и права (International Institute for Rightsand Development – Geneva, IRDG).

В ходе выставки были продемонстрированы плакаты с нижеследующими требованиями: "Армения, представь информацию о без вести пропавших азербайджанцах!", "Армения продолжает совершать военные преступления, однако не предоставляет карты заминированных территорий!", "Интенсивное минирование освобожденных от оккупации территорий создает серьезную угрозу для жизни, здоровья и безопасности людей!", "Каждая разорвавшаяся мина на освобожденных от оккупации территориях – очередное преступление Армении!", "Люди продолжают гибнуть от мин, размещенных армянскими войсками на освобожденных территориях!", "Остановить армянскую агрессию!".

Мероприятие было организовано накануне пленарных обсуждений на 51-й сессии Совета по правам человека ООН. В повестку дня сессии вошли экологические и гуманитарные проблемы, вызванные минами.