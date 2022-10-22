НАТО укрепляет восточный фланг: перебрасывают истребители в Болгарию

Министерство обороны Испании заявило 22 октября, что Мадрид отправляет шесть истребителей Eurofighter и 130 военнослужащих в Болгарию в середине ноября – начале декабря для обучения местных военных, сообщает Agence France-Presse.

С декабря по март 2023 года в рамках стратегии НАТО «реакция и сдерживание» в Румынию также будут направлены восемь истребителей F18M и 130 военнослужащих Военно-воздушных сил Испании.

17 октября в Румынии был развернут радар большой дальности для наблюдения за воздушным пространством.