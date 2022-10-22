Немецкий министр: Меркель «помогла» развязать войну в Украине

Политика бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине. Такое заявление министр юстиции Германии Марко Бушман сделал в интервью изданию Welt.

По его словам, политикой примирения ничего нельзя достичь. «...То, что мы, немцы, протолкнули газопровод «Северный поток-2» после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине», - заявил Бушман.