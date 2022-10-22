Спецслужбы пришли к главе крупного военного завода Украины

Утверждается, что Богуслаева под конвоем везут из Запорожья в Киев, предпринимателю грозит пожизненное заключение.

В Запорожье задержан президент компании «Мотор Сич» Герой Украины Вячеслав Богуслаев. Его подозревают в госизмене. Об этом сообщили украинские СМИ.

Сообщается, что в субботу, 22 октября, в его доме провели обыски, открыв двери с помощью спецоборудования.

Также есть информация, что обыски провели не только у Богуслаева. Официальной информации пока нет.

«Мотор Сич» – крупнейший украинский производитель моторов для авиатранспорта, крылатых ракет и газотурбинных электростанций. Вячеслав Богуслаев в 2016 году продал контрольный пакет акций китайской компании Skyrizon. В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на акционеров компании из Китая, президент Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода.