Лидер республиканцев США призвал Байдена увеличить помощь Украине

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл предложил президенту Джо Байдену предоставить Украине дополнительную военную помощь из-за активизации Россией ракетных ударов по украинской энергетической структуре, сообщает американское издание Axios.

Речь идет о противовоздушной обороне и дальнобойной артиллерии, подчеркнул американский сенатор.

Макконнелл заметил, что администрация Байдена и союзники США, в том числе партнеры по НАТО, "должны пойти навстречу и сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине...".

Сенатор указал, что Конгрессом США текущая помощь Украине профинансирована и одобрена "на преимущественной двухпартийной основе". Он подчеркнул, что республиканцы сосредоточат особое внимание на доставке необходимого вооружения и помощи своевременно и в полном объеме.