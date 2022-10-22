Группа иранских хакеров «Черная награда», оппозиционная властям, опубликовала конфиденциальную информацию об иранской ядерной программе. Израильский 9 канал пишет, что это было сделано после отказа властей освободить политзаключенных. Общий объем опубликованных данных составляет 50 гигабайт.

Хакеры утверждают, что у них есть информация о секретной деятельности ИРИ в ядерной сфере. Речь идет о документах, фотографиях и видео. Говорится о засекреченной информации по переговорам Ирана с Международным агентством по атомной энергии, контрактах и соглашениях по ядерным разработкам с местными и иностранными партнерами, схемах строительства и логистики, стратегических планах, связанных с ядерной промышленностью.

Также в руках хакеров информация о личностях инженеров и других сотрудников, связанных с Агентством по атомной энергии Ирана, паспортные и визовые данные иранских и российских специалистов, работающих на АЭС в Бушере.