В Сирии обстреляли ракетами американскую военную базу

В ночь на воскресенье ракетным ударам подверглась военная база США вблизи нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на очевидцев.

По их данным, на американском военном объекте раздалось как минимум пять взрывов, затем вспыхнул пожар.

Обстрел вели из пограничного района с Ираком. В ответ вертолеты западной коалиции атаковали позиции шиитских отрядов в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.

18 октября беспилотник ВВС США выпустил ракеты по базам шиитских боевиков к востоку от Дейр-эз-Зора. Предположительно, удары нанесли по складам с оружием и боеприпасами.