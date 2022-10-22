Саудовский кронпринц из-за болезни пропустит саммит Лиги арабских государств

Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр и фактический руководитель страны Мухаммед бен Салман аль-Сауд не приедет на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире из-за рекомендации врачей, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу алжирского президента.

«Президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну позвонил наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и выразил сожаление в связи с тем, что не будет присутствовать на саммите ЛАГ в Алжире в связи с рекомендациями врачей, посоветовавших избегать поездок», – указано в сообщении.