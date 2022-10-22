Новый премьер Италии готова тесно сотрудничать с НАТО

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала в своем Twitter о готовности тесно сотрудничать с НАТО.

«Готова работать с НАТО, которая является больше, чем военным альянсом: оплотом общих ценностей, которые мы никогда не перестанем отстаивать», – написала она, отвечая генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.

21 октября Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером Италии и получила мандат на формирование правительства страны. 22 октября она была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.