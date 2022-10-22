В большинстве регионов Украины воздушная тревога

В ночь на воскресенье, 23 октября, воздушную тревогу объявили в Киеве и еще нескольких регионах Украины.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех незамедлительно проследовать в укрытия гражданской защиты", - говорится в сообщении в телеграм-канале Киевской городской военной администрации.

О воздушной тревоге сообщают и телеграм-каналы главы Черкасской областной военной администрации и Хмельницкого городского совета. Сирены звучат в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

В ночь с субботы на воскресенье воздушную тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях, а также в Запорожской области.