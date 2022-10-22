В статье журналиста Джошуа Яффы говорится: план наступления под Балаклеей был еще летом разработан представителями Украины, США и Великобритании на одной из военных баз в Европе. При этом "американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев". Изначальной идеей было наступление широким фронтом на Херсон. Однако командно-штабные учения показали, что это дорого обойдется украинской технике и живой силе.

Американское издание New Yorker выпустило материал о том, как США помогали украинской армии до и после начала российской спецоперации. Журналисты узнали ранее неизвестные детали. Страна.ua приводит некоторые моменты из статьи.

"Планировщики остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову сообщили об этих планах", - пишет издание.

После недели наступления в Херсонской области украинские войска "ринулись к российским позициям в Харьковской области, что застало российских военачальников врасплох".

Также накануне российского вторжения в США провели командно-штабные игры и пришли к выводу, что Киев Россия захватит если не за 72 часа (как это, по данным американцев, планировали в Москве), то несколькими днями позже.

Часть материала посвящена главкому ВСУ Валерию Залужному. New Yorker пишет, что командующий ВСУ скрывал от США истинные планы по обороне Киева, чтобы американцы не рассказали о них Зеленскому, который сопротивлялся переводу страны на военные рельсы (чтобы не спровоцировать Россию и не вызвать панику в Украине).

"Генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, несколько раз в неделю разговаривал со своим коллегой в Киеве Валерием Залужным. Милли потребовал от Залужного информацию о том, как Украина будет защищать себя, в том числе запрос на подробную инвентаризацию запасов оружия. ...Залужный, похоже, не решался сообщить какие-либо подробности. Он не только защищал свои планы, но и отказывался делиться тайниками с оружием, которые он постоянно перемещал и маскировал, чтобы они не были уничтожены или захвачены русской армией.

Некоторые официальные лица США были обеспокоены тем, что Залужный, как и Зеленский, не до конца поверил американской разведке. Другие были убеждены, что он верил в это и имел наготове военные планы, но хотел сохранить их в секрете от Зеленского.

...В феврале Залужный согласился поделиться своим планом защиты Украины. Военного атташе посольства США в Киеве, полковника ВВС Бриттани Стюарт, вызвали на совещание в Генштаб и показали одностраничный эскиз украинских позиций и схем обороны. Ей не дали копию, разрешили делать только рукописные заметки. Даже оговорив эти условия, Залужный был менее чем готов. Его подчиненные показали атташе ложную версию плана, замаскировав весь размах оборонительной кампании. В конечном счете, стратегия Залужного заключалась в том, чтобы любой ценой предотвратить захват Киева, а в других областях позволить российским силам опережать свои линии логистики и снабжения. Идея заключалась в том, чтобы торговать территорией в краткосрочной перспективе, чтобы отстреливать русские части, как только они будут чрезмерно растянуты", - пишет американское издание.