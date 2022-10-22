Байден о планах баллотироваться на второй срок

Действующий глава США Джо Байден выразил желание участвовать в президентских выборах в 2024 году, об этом политик сообщил в интервью MSNBC.

«Я намерен вновь баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение», - сказал глава Соединенных Штатов.

Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что «целый ряд правил вступает в действие», как только он это сделает.

Он также добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы.