Венгрия согласилась пустить Швецию и Финляндию в НАТО

Правительство Венгрии поддерживает членство Швеции и Финляндии в НАТО и представило документы о ратификации в Национальное собрание (парламент страны). Об этом журналистам заявил руководитель аппарата премьер-министра Гергели Гуляш, пишут зарубежные СМИ.

По его словам, парламент ратифицирует заявки двух стран не позднее середины декабря.

На вопрос, станет ли НАТО сильнее с присоединением Финляндии и Швеции, Гуляш ответил, что «надеется на это».