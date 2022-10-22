Россия создает «теневой» нефтефлот

В России создается «теневой флот» танкеров для перевозки нефти с неизвестными владельцами, сообщил Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что события разворачиваются на фоне скорого вступления в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно понятно, что для их перевозки создается флот», - сказал главный исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

Судовой брокер Braemar считает, что России потребуется 240 судов, которые ранее использовались для транспортировки иранской и венесуэльской нефти. Однако, по его мнению, даже этого количества будет недостаточно для поддержки экспорта на уровне 4 млн баррелей в сутки на азиатские рынки.