Генштаб ВСУ: Между российскими и белорусскими военными начались конфликты

Между военными РФ и Беларуси «отмечаются неединичные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам», говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, размещенной в Facebook.

Также сообщается о продолжении развертывания совместной региональной группировки войск Российской Федерации и Беларуси. В течение суток российская авиация осуществляла учебно-тренировочные полеты в белорусском воздушном пространстве.