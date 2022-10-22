Россияне атаковали дронами Запорожье

Ночью российская армия атаковала Запорожье с использованием беспилотников, по предварительным данным, это были дроны-камикадзе «Shahed-136», сообщил глава обладминистрации Александр Старух в своем телеграме.

«Враг продолжает использовать ночной террор против мирного населения. Сегодня ночью оккупационные войска совершили атаку на Запорожье с использованием дронов (предварительно, дронов-камикадзе «Shahed-136»), а также окрестных населенных пунктов с использованием ракет С-300. Так, один из дронов поразил общественное здание в областном центре. По предварительной информации, пострадавших нет», - сообщил Старух.

По его словам, также был произведен ракетный обстрел одного из сел Запорожского района. В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК «С-300» были повреждены частные дома и помещения школы.