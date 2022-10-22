Россия готовит политические убийства в Германии? Дипломат и аналитик Витольд Юрас в интервью haqqin.az: «Опасность нависла и над Польшей»

«Дело может дойти до применения тактического ядерного оружия в Украине, даже если на данный момент конкретных доказательств этому у нас нет», - сказал глава MAD Мартин Розенберг , по словам которого поражение в Украине «обернется экзистенциальной угрозой» для правления Путина.

Как передают средства массовой информации ФРГ, на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага главы немецких спецслужб заявили, что война России против Украины напрямую влияет на внутреннюю безопасность Германии и Евросоюза. По их словам, нападение России на Украину означает «объявление войны всему свободному демократическому миру». Они также недвусмысленно предупредили, что президент РФ Владимир Путин может применить ядерное оружие.

- Когда речь заходит о политических убийствах в период широкомасштабной войны, сразу вспоминается фильм «Тегеран-43» о попытке покушения на руководителей антигитлеровской коалиции — Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта. Сейчас в Европе проходит немало саммитов - «семерок», «двадцаток», регулярных «рамштайнов» и пр. К тому же у России накоплен богатый опыт политических убийств – вспомним Литвиненко, отца и дочь Скрипалей, Хангошвили, Яндарбиева…

- С одной стороны, если рассуждать логически, это выглядит невозможным. Но логика в контексте действий Путина дает ошибочные результаты. К примеру, я не верил в возможность войны с Украиной, потому что это выглядело сумасшествием. И ошибся! Сегодня, анализируя российскую политику, рассуждать логически нельзя. В этом смысле РФ в худшую сторону отличается от СССР. Советский Союз был более предсказуемым, чем нынешняя Россия. Советские военные и члены Политбюро все-таки опасались войны. А современная российская политическая элита ею восхищается. К этому надо добавить, что внутри этой элиты есть люди с откровенно суицидальным характером, готовых «либо победить, либо умереть». Похоже, Москва до сих пор не поняла, насколько ошибочны ее представления о Западе. Они в самом деле поверили в выдумки и ярлыки своих пропагандистов о «загнивающем Западе», «никчемных либерастах», «гейропе» и пр. Полагаю, отрезвление в Кремле уже наступило. Последние события на украинском фронте доказывают, что Европа вовсе не слаба, а Россия – давно уже не держава. Ничего «державного» у Москвы, кроме ядерного оружия, нет. Одним словом, современная Россия — это Гвинея-Бисау, но только с атомной бомбой. Если в Кремле решатся на какие-то теракты в Европе, то, вне зависимости от того, кто станет жертвой, Путин получит сильнейший ответ. При том, что у Украины в этом плане есть серьезные возможности. Статья в «Нью-Йорк таймс» о том, что убийство Дарьи Дугиной было операцией украинских спецслужб, стала своеобразным предупреждением ЦРУ властям в Киеве: «Ребята, будьте добры воздерживаться от подобных действий!» Но если РФ, как предупреждают германские спецслужбы, решится на теракты в Европе, от тех же западных спецслужб в адрес украинцев может поступить прямо противоположный сигнал…

- После первого ракетного обстрела украинских городов, когда погибли мирные люди, Путин заявил, что это был ответ на взрыв Крымского моста и что Генштаб РФ не планирует продолжение ракетных атак. Но не прошло и суток, как Киев и другие города снова стали бомбить дронами. Что-то пошло не так у Кремля?

- Ну, до 24 февраля Путин вообще говорил, что не намерен начинать войну в Украине. Так что стоит переключить внимание со слов президента России на его действия. Когда он занимается войной, то лукавит, утверждая, что это спецоперация. Главная цель России — наказать и подмять под себя Украину только за то, что она не хочет жить под Путиным. Поскольку Москва не смогла достичь поставленных целей, то Кремль сегодня просто мстит Киеву. Сейчас в России заявляют, что варварские обстрелы украинских городов — это месть за разрушение Крымского моста. Но Россия не имеет никакого права за что-то мстить. Это украинцы, когда подрывали Крымский мост, мстили за резню жителей Бучи, Ирпеня, Краматорска, за обстрелы оружием массового поражения и кассетными бомбами жилых кварталов Угледара, Харькова, Ахтырки и других городов. К сожалению, полезные идиоты Путина, которых в мире, увы, немало, повторяют российский тезис о мести за подрыв моста. На деле же Россия никогда не отвечает, она всегда начинает. А отвечает Украина, которая уже семь месяцев ценой жизни тысяч своих военных сопротивляется агрессору. В Москве считают, что, разрушая электростанции, они оставят украинцев без электричества, воды, отопления, сломят их волю и вынудят Зеленского подписать мирный договор на условиях России. И вот тут можно однозначно говорить, что украинцы уже прошли точку эмоционального невозврата - сколько бы их ни бомбили, Украина не сдастся.

- Московские пропагандисты заявляют, что на самом деле Россия ведет войну не с Украиной, а с коллективным Западом. Означает ли это, что кремлевские стратеги уже склонились над картой Европы, рисуя красными карандашами направления главных ударов?

- Я допускаю, что Россия может совершить несколько терактов в Европе или осуществить громкое политическое убийство какого-нибудь европейского лидера. Но решиться на войну с Западом, точнее, с НАТО? Это точно утопия! Россия, как выясняется, настолько «могучая» военная держава, что до сих пор не может взять ни один крупный украинский город, кроме Херсона, который вот-вот потеряет. В Москве прекрасно знают, что все мантры ее пропагандистов о «загнивающем Западе» — это идеологический продукт для внутренних пользователей. Москва за последние семь месяцев натворила столько всего, что даже союзники России считают ее угрозой для себя. Сейчас у РФ ничего не осталось - ни влияния, ни друзей, ни перспектив. Россия, чья доля в мировом ВВП составляет ничтожные два процента, с треском проигрывает геополитическую игру. Невероятно, но факт: как выясняется, в России искренне верили, что смогут победить Запад, чья доля в глобальном ВВП составляет 60 процентов! У Москвы нет ни единого шанса, она однозначно проиграет.

- Но Россия также атакует Европу на энергетическом фронте. Скоро состоится саммит ЕС, где одной из главных тем будет энергетический кризис, с которым европейцы борются уже несколько месяцев. В ЕС выросли цены на электроэнергию, инфляция находится на уровне примерно десяти процентов, растут процентные ставки, в Италии и Германии зимой может начаться рецессия. Не приведет ли энергетическая война к расколу в европейском сообществе?

- Европа в самом деле оказалась в газовой зависимости от России. Много лет крупнейшая европейская экономика, Германия, вела глубоко ошибочную энергетическую политику. Но у немцев есть такая черта - они очень медленно меняют курс государственной политики, но если уже решили поменять, то сделают это с еще большей тщательностью. В ФРГ сейчас, как и положено демократической стране, полным ходом идет «разбор полетов», ведется коллективный поиск причин ошибочной политики. На мой взгляд, вся история с монополией «Газпрома» на европейском и, в частности, на немецком рынке, связана с «геополитическим романом» между ФРГ и Россией. По счастью, только романом, а не браком. У политического истеблишмента ФРГ есть много вопросов к бывшему канцлеру Герхарду Шредеру. Скорее всего, ответы на них даст немецкая контрразведка, ибо есть подозрения в том, что Шредер был замешан в коррупционных связях с «Газпромом». И все бы ничего, но с резней в Буче, Ирпене и других городах Украины Москва явно перегнула палку, она просто надоела всем своими варварскими действиями. До недавнего прошлого нам в Польше была вообще непонятна политика ФРГ по насыщению европейского рынка российским газом. Мы ничем не могли объяснить режим наибольшего благоприятствования, который немцы установили для российских интересов. По данным за 2021 год, товарооборот ФРГ с Польшей, Чехией, Словакией, странами Балтии, Венгрией, Румынией, Болгарией и Украиной в восемь раз превышал товарооборот с Россией. В частности, товарооборот Германии с Польшей в три раза больше, чем с Россией. То есть никаким «эльдорадо» для немецкого бизнеса Россия никогда не была и не будет. До сих пор мы не понимали, почему немцы так упорно выпячивают важность взаимоотношений с Россией в ущерб своим союзникам. И вот теперь в Германии наконец-то поняли, что с экономической точки зрения Россия не имеет никакого значения – она всего лишь обычный поставщик природного газа. Словом, если немцы действительно осознали, что газ и нефть являются оружием в руках Кремля, то России придется очень и очень плохо.

- Чем ближе к заполнению подземные газовые хранилища Европы, тем ниже мировые цены на газ. В портах у одного из крупнейших импортеров российского газа выстроилась очередь из танкеров с сжиженным газом из Катара и других стран. А «Газпром» тем временем сжигает каждый день газ на 10 миллионов долларов…

- Сейчас для Европы важно спокойно пережить эту зиму. Запасы газа накоплены, так что замерзать зимой не придется. Еще надо учесть, что зимой европейскую экономику ожидает определенный спад, что также снизит потребность в газе. Мы хоть и с проблемами, но предстоящую зиму переживем. Если надо будет, станем отапливать дома углем и наденем свитера. Но в следующем году никаких проблем с полным отказом от российского газа уже не будет. Если понадобится, Европа ударными темпами построит дополнительные заводы по разжижению газа, проложит альтернативные трубопроводы от других поставщиков «голубого топлива». Россия переоценила значимость газа, недооценив волю и решимость европейцев. Я длительное время провел на дипломатической службе в России и лично знаю высокопоставленных российских дипломатов. Они, конечно же, не демократы, но точно профессионалы. Думаю, большая часть российской дипломатии в ужасе от того, что делает Кремль. Если бы Путин начал войну через пять лет, Европа была бы в гораздо более сложной ситуации. Но, видимо, российские власти решили поскорее покорить Украину, и теперь получат, как говорится, по полной программе. К сожалению, все это происходит за счет жизней тысяч украинцев.

- Как вы считаете, отправит ли президент Беларуси войска в Украину? В Беларуси, как известно, формируется совместный российско-белорусский военный контингент, состоящий из 20 тысяч солдат и офицеров.

- В вопросе участия Беларуси в войне есть четыре варианта событий. Первый – совместное военное формирование нападает с белорусской территории на западную Украину с целью перекрыть поставки натовского оружия. Мне представляется этот вариант маловероятным, поскольку Москве передали четкий сигнал о том, что любые попытки перекрыть пути снабжения вызовут, как принято в таких случаях говорить, симметричный ответ.

Второй вариант - 20-тысячный воинский контингент вторгается в Украину и наступает на Киев. Это очень рискованный для Минска шаг, поскольку ВСУ держат у белорусской границы мощные силы, не говоря уже о том, что граница со стороны Украины плотно заминирована. Кроме того, нападение на Украину развяжет Киеву руки, чтобы ударить по Минску. А такой поворот событий может поднять волну внутренних протестов, и Лукашенко срочно потребуется совместный военный контингент уже в центре Минска.

Третий вариант — это нападение на Литву и Польшу, что представляется мне крайне маловероятным сценарием. Правящая элита России все-таки матерые коррупционеры, которые хотят вернуться на свои виллы и яхты на Лазурном берегу. Война с НАТО навсегда закрыла бы такую возможность.

Четвертый вариант — это то, что всегда искусно делал Александр Григорьевич Лукашенко: для Путина он будет заниматься имитацией подготовки к войне, а на самом деле ничего делать не будет. Вот этот вариант я считаю наиболее вероятным.

Впрочем, есть еще и пятый вариант, по которому совместный военный контингент сформирован не для вторжения в Украину, а для усмирения белорусов. Есть версия, что Путин, осознав проигрыш в войне, захочет изобразить хорошую мину при плохой игре и пойдет на поглощение Беларуси, объявив о создании единого российского государства. А российско-белорусский военный контингент будет гарантом того, что присоединение пройдет без внутренних протестов. Это не только ужасно с точки зрения суверенитета белорусов, но и опасно для Украины и Польши, которые получат еще более протяженную границу с Россией.

- Эксперты считают, что объектом поглощения может стать не только Беларусь, но и сепаратистские Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Как в этой связи вы представляете реакцию белорусов?

- За прошедшие 20 лет поляки совершили очень большую ошибку, не обратив достаточно серьезного внимания на Беларусь. Лично у меня была убежденность в том, что Украина благодаря своим масштабам и национальной идентичности не может быть поглощена Россией. А вот Беларусь вполне может стать частью РФ. Не уверен, выйдут ли белорусы с протестами на улицы, чтобы отстоять свою независимость. Также не уверен в том, что близкое окружение Лукашенко не поддержит аншлюс.

- В каком случае Запад может вмешаться в конфликт в Украине?

- Запад будет до последнего момента делать все, чтобы избежать участия в этой войне. Третьей мировой никто не желает. При всей коррумпированности российской элиты она к суициду не готова, власти России, что бы там ни говорили, по-своему достаточно рациональны. Вряд ли Запад вмешается в конфликт до применения Москвой тактического ядерного оружия. А вот в случае его применения участие Запада станет очевидным. Причем в этом случае Китай и Индия будут на стороне Запада.