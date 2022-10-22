Си Цзиньпин пообещал открываться миру
Генсек ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин пообещал, что его страна продолжит открываться миру, сообщает агентство «Синьхуа».
«Китай не может развиваться без мира, и миру тоже нужен Китай. В настоящее время экономика Китая устойчива, обладает большим потенциалом и широким пространством для маневра. Открытые двери Китая будут открываться еще шире. Мы будем неуклонно углублять реформы и всестороннюю открытость, неуклонно продвигать высококачественное развитие и создавать больше возможностей для мира с помощью нашего собственного развития», - сказал Си на пленуме ЦК КПК.