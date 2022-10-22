Россия меняет стратегию: от наступления к обороне

Британская разведка в ежеутреннем кратком отчете о войне прокомментировала заявления бизнесмена Евгения Пригожина о строительстве оборонительных сооружений – так называемой «линии Вагнера» в Луганской области.

«Если масштаб планов соответствует заявлениям Пригожина, эти работы, вероятно, ставят целью интегрировать реку Северский Донец в линию обороны, отчасти следуя по линии разграничения 2015 года. План дает основания предположить, что Россия вкладывает значительные средства в подготовку оборонительных рубежей за существующей линией фронта, вероятно, с целью остановить быстрое украинское контрнаступление», - говорится в отчете.

Речь идет о цепи недавно построенных противотанковых заграждений и окопов, которая начинается от российской границы восточнее Луганска и затем идет на северо-запад до Кременной, где она резко поворачивает на юг.

Эта линия отделяет условную северную часть Луганской области от южной. Ранее в соцсетях эксперты и военные блогеры высказывали предположения, что ВСУ могут стремиться отсечь и освободить север Луганщины.