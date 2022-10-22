Армия Украины продвигает линию фронта

ВСУ продвигают линию фронта на Херсонском направлении, сообщила руководитель пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне продолжают бежать с правого берега, перемещая на левый берег разные элитные подразделения и офицерский состав, оставляя лишь мобилизованных.

«Наша работа продолжается, а они тем временем пытаются сконцентрировать свои силы на левом берегу», - пояснила Гуменюк.