Взрыв на пороховом заводе в Перми, есть погибшие

В мае этого года на заводе уже происходил пожар, тогда погибло три человека. Руководство завода прокомментировало произошедшее только через три дня, уголовное дело было возбуждено на четвертый день после пожара.

Предприятие изготавливает заряды для реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град», комплексов ПВО, двигателей подвесных ракет класса «воздух-воздух», танков и самоходных установок, комплектующие к крылатым ракетам морского базирования и другую военную продукцию.