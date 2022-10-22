США передали Киеву координаты «Москвы»

Сообщается, что в апреле США по запросу Киева передали координаты крейсера «Москва», после чего на нем случился взрыв.

В публикации также отмечается, что Вашингтон не собирается отправлять дальнобойные ракеты ATACMS Украине, так как Киев выразил желание нанести удары по Крыму.

Также подчеркивается, что США не могут предоставить Украине много систем «HIMARS», поскольку не имеют их в наличии.

Согласно информации, план контрнаступления ВСУ был разработан при помощи военных экспертов США и Великобритании на военной базе в Европе.