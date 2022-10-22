Россияне строят укрепления на границе с Украиной
Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил об окончании строительства двух усиленных линий обороны на границе с Украиной, сообщают местные телеграм-каналы.
«На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», - заявил глава региона.