Эрдоган назвал преимущества турецкой позиции по Украине

Отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон (в российско-украинской войне) поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис, заявил президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство «Анадолу».

«Сбалансированная политика Турции по войне в Украине вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет», - отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды за рубежом.