Азербайджан завоевал 7 медалей в последний день «Мингячевирской регаты»

В соревновании, которое стартовало в пятницу в Суговушане, а затем продолжилось в Мингячевире, приняли участие спортсмены 13 стран - Азербайджана, Болгарии, Италии, Грузии, Венгрии, Молдовы, Польши, Казахстана, Румынии, Сербии, Турции, Узбекистана и Украины.

В церемонии закрытия принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов и другие гости.

В заключительный день соревнований среди азербайджанских спортсменов на пьедестал почета поднялись: Нурлан Пашаев – Реван Салахов (академическая гребля, 1500 метров, 2005-2006 годов рождения), Рамиль Мустафаев – Руфат Рагимов (байдарка, 500 метров, 2005-2006), Заур Джамилов – Нихад Саадов, Мустафа Юсифзаде – Кенан Гулиев (академическая гребля, 500 метров, 2009-2010), Риад Исмаилзаде – Рашад Дадашов, Нихад Гулиев – Гияс Ахмедов, Амиль Рамазанов – Нияз Меликов (байдарка, 500 метров, 2007-2008).

Подводя итоги всей регаты, можно отметить, что в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ Азербайджан завоевал 5 золотых медалей, уступив лишь Турции, у которой 7 наград высшей пробы.

В академической гребле лучшими стали Сербия и Польша, в активе которых по два золота.