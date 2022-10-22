Риши Сунак будет бороться за пост премьера Великобритании

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак вступил в борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства на смену Лиз Трасс. Об этом 42-летний политик сообщил в своем твиттере.

«Великобритания - великая страна, но мы находимся в глубоком экономическом кризисе. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и вашего будущего премьер-министра. Я хочу решить проблемы в нашей экономике, объединить нашу партию и служить нашей стране», - написал Сунак.

Риши Сунак продолжает продвигаться вперед в гонке, заручившись поддержкой 128 депутатов от всех крыльев своей партии, включая бывших союзников экс-премьера Бориса Джонсона.

По данным BBC, Джонсон занимает второе место с 53 сторонниками. Однако его кампания утверждает, что его поддерживают 100 депутатов - число, необходимое для официального участия в гонке.