Продолжаются акции «Азеригаз» «Открытый микрофон»

На следующей неделе (24-26 октября и 28 октября) ПО «Азеригаз» проведет акции «Открытый микрофон» в 4 районах Азербайджана.

В понедельник с 11:00 до 12:00 акция пройдет в Газахском районе (возле Центральной больницы), во вторник с 15:00 до 16:00 в Товузском районе (г. Говлар, Дом молодежи), в среду с 11:00 до 12:00 в Шамкирском районе (Центр Гейдара Алиева), в пятницу с 11:00 до 12:00 в Агстафинском районе (Центр Гейдара Алиева).

Отмечается, что граждане, придя по вышеупомянутым адресам, смогут, максимально воспользовавшись акцией «Открытый микрофон», свободно рассказать о своих проблемах и предложениях.