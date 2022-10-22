Стоило только боевикам «Хайат Тахрир аш-Шам», ранее известной как «Фронт ан-Нусра» (сирийское подразделение «Аль-Каиды» - ред.), изгнать вооруженные подразделения «Сирийской национальной армии» из более чем тридцати населенных пунктов, включая город Африн в районе Алеппо, как они сразу же выдвинулись к границе с Турцией и попытались организовать наступление на город Азаз. Но турецкая армия направила в этот район дополнительные силы, в результате чего подразделения «Хайат Тахрир аш-Шам» были остановлены в районе населенного пункта Кафр-Джанна.

После того как радикальная исламистская группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» захватила часть «зоны ответственности» вооруженных формирований, которых поддерживает Турция, ситуация на севере Сирии резко обострилась.

Источники на севере Сирии сообщают, что местное население, встревоженное успехами «Хайат Тахрир аш-Шам», вышло с акциями протеста на улицы городов Эль-Баб, Маре и Соран. Сотни участников демонстраций клеймили позором боевиков радикальной группировки, называя их «грабителями», проклинали лидера «Хайят Тахрир аш-Шам» Мухаммеда Колани, жгли его портреты.

«Мы вышли на улицы в знак протеста против Башара Асада и Мухаммеда Колани, - говорит один из участников акции. - Оба они стоят друг друга».

Напомним, между поддерживаемыми Турцией вооруженными группировками на севере Сирии произошел конфликт в городе Эль-Баб по поводу «распределения сфер влияния», переросший в кровопролитные столкновения. Чем не преминули воспользоваться боевики «Хайат Тахрир аш-Шам», которые оперативно выдвинулись из соседней провинции Идлиб и заняли Африн, а также десятки прилегающих к нему жилых районов.

Поначалу Турция не препятствовала наступлению радикалов, но позже, увидев, что они нацелились на город Азаз, перебросила в регион дополнительные военные силы. По некоторым данным, Анкара сознательно не предотвратила наступление «Хайат», посчитав, что реальная угроза с их стороны положит конец мелочным «разборкам» между вооруженными подразделениями «Сирийской национальной армии», существующими за счет турецкой военной и финансовой помощи.