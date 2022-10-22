Скончался создатель всемирно известного энергетика
Создатель напитка Red Bull, владелец команды «Формулы-1» «Ред Булл» австриец Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет, пишут зарубежные СМИ.
В 1984 году Матешиц основал компанию Red Bull. Матешиц также владел трассой в Австрии, командой в американской серии NASCAR (2006-2011), несколькими футбольными клубами, в том числе «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Лейпциг». Forbes оценивает его состояние в $20,2 миллиарда.
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