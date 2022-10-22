Глава украинского завода продавал двигатели России

Президента компании «Мотор Сич» 83-летнего Вячеслава Богуслаева, задержанного вчера спецслужбами Украины, подозревают в продаже России двигателей для вертолетов, сообщает BBC.

Вместе с Богуслаевым был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Его также подозревают по двум статьям уголовного кодекса - коллаборационизм и пособничество государству-агрессору.

Согласно заявлению СБУ, Богуслаев действовал в сговоре с представителями «Ростеха», наладив транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессора». Продукцию использовали для производства и ремонта российских вертолетов, считают в ведомстве.