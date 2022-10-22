Шойгу пожаловался Уоллесу на «грязную бомбу»

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине. Шойгу, в частности, «довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы»», - заявили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сегодня Шойгу говорил по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром.