Сенат Франции готовит резолюцию: санкции против Азербайджана и оружие Армении. Что делать? главная тема
Как уже сообщалось ранее, Франция, занимающая твердую проармянскую позицию, подготовила проект резолюции, призывающий ввести санкции против Азербайджана. Над этим проектом работали 6 членов Сената от 4 разных партий.
Согласно резолюции, Азербайджану предъявляются обвинения в «массовых нарушениях права и военных преступлениях», также предлагается ввести экономические санкции против Баку и усилить обороноспособность Армении. Проект резолюции будет поставлен на голосование 15 ноября.
Данная резолюция несет ряд экономических и политических угроз для Азербайджана. В частности, в ней содержится призыв ко всем странам Евросоюза отказаться от импорта нефти и газа из нашей страны. Также в проект включены такие требования, как обеспечение «прав на возвращение» армян в Карабах, «сохранение армянского культурного наследия» на освобожденных территориях Азербайджана, отмена соглашений по поводу Лачинского коридора.
Принятие резолюции может открыть Франции путь к снабжению Армении современным оружием, в результате чего усилятся позиции реваншистских кругов и, как следствие, начнется новая война. Двое авторов проекта резолюции представляют Социалистическую партию, имеющую в Сенате большинство. В связи с этим существует высокий риск того, что проект резолюции будет принят, особенно если учесть тот факт, что после столкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября французские политики вернулись к агрессивной пропаганде против Азербайджана.
Можно предотвратить принятие этой резолюции, но для этого важно, чтобы азербайджанцы всего мира выразили мощный общественный протест. Сразу после представления проекта в Сенат группа азербайджанских патриотов подготовила петицию, адресованную народу и парламенту Франции от имени народа Азербайджана. Ее цель состоит в том, чтобы привлечь внимание французского народа к несправедливой и предвзятой политике в отношении Азербайджана и помешать Сенату принять проект.
Чтобы подписать петицию, перейдите по этой ссылке: https://bit.ly/3yBv7cl.
Редакция информационно-аналитического портала haqqin.az призывает всех читателей и, в первую очередь, всех патриотически настроенных азербайджанцев подписать петицию, перейдя по указанной ссылке, а также рассказать о ней своим друзьям и близким.
Присоединиться к петиции важно еще и потому, что Франция и другие европейские страны, сочувствуя армянам, закрывают глаза на те военные преступления, которые были совершены против азербайджанцев, а также пытаются создать образ «ужасного» Азербайджана. Вынуждены констатировать, что на фоне действия армянской пропаганды в европейских странах азербайджанцы чаще всего остаются довольно пассивными, так что подписание этой петиции как минимум сотней тысяч человек стало бы важным сигналом, адресованным французской общественности. Этот сигнал необходим для защиты азербайджанцами справедливой позиции нашей Родины и выражения их несогласия с кампанией, развернутой против нашей страны.
По последней информации, число людей, подписавших петицию, превысило 20 тысяч. У нас осталось еще несколько недель для того, чтобы довести это число хотя бы до 100 тысяч.
Вам не нужно знать французский язык, чтобы подписать петицию – ссылка содержит инструкции на азербайджанском языке, – поэтому любой желающий может без труда проголосовать, перейдя по вышеуказанной ссылке.