Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 17:59

Как уже сообщалось ранее, Франция, занимающая твердую проармянскую позицию, подготовила проект резолюции, призывающий ввести санкции против Азербайджана. Над этим проектом работали 6 членов Сената от 4 разных партий. Согласно резолюции, Азербайджану предъявляются обвинения в «массовых нарушениях права и военных преступлениях», также предлагается ввести экономические санкции против Баку и усилить обороноспособность Армении. Проект резолюции будет поставлен на голосование 15 ноября.

Данная резолюция несет ряд экономических и политических угроз для Азербайджана. В частности, в ней содержится призыв ко всем странам Евросоюза отказаться от импорта нефти и газа из нашей страны. Также в проект включены такие требования, как обеспечение «прав на возвращение» армян в Карабах, «сохранение армянского культурного наследия» на освобожденных территориях Азербайджана, отмена соглашений по поводу Лачинского коридора. Принятие резолюции может открыть Франции путь к снабжению Армении современным оружием, в результате чего усилятся позиции реваншистских кругов и, как следствие, начнется новая война. Двое авторов проекта резолюции представляют Социалистическую партию, имеющую в Сенате большинство. В связи с этим существует высокий риск того, что проект резолюции будет принят, особенно если учесть тот факт, что после столкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября французские политики вернулись к агрессивной пропаганде против Азербайджана. Можно предотвратить принятие этой резолюции, но для этого важно, чтобы азербайджанцы всего мира выразили мощный общественный протест. Сразу после представления проекта в Сенат группа азербайджанских патриотов подготовила петицию, адресованную народу и парламенту Франции от имени народа Азербайджана. Ее цель состоит в том, чтобы привлечь внимание французского народа к несправедливой и предвзятой политике в отношении Азербайджана и помешать Сенату принять проект. Чтобы подписать петицию, перейдите по этой ссылке: https://bit.ly/3yBv7cl.