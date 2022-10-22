Что делают наблюдатели Евросоюза на границе Азербайджана с Арменией? заявление главы МИД Румынии
Глава МИД Румынии Богдан Ауреску положительно отозвался о деятельности миссии ЕС на азербайджано-армянской границе.
«Рад, что наша работа приносит конкретные результаты! Румыния вносит свой вклад в миссию направлением экспертов, еще раз доказывая нашу приверженность региональной безопасности и стабильности. Мы играем активную роль в усилиях ЕС по укреплению доверия между Ереваном и Баку», - написал Ауреску в своем твиттере.