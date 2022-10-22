Писатель Салман Рушди ослеп на один глаз после покушения

Британский писатель Салман Рушди, в августе переживший нападение, частично ослеп и может работать лишь одной рукой, сообщил литературный агент писателя Эндрю Уайли в интервью испанской газете El Pais.

По словам Уайли, Рушди ослеп на один глаз. Его кисть перестала работать, так как были порезаны нервы в руке. Писатель также получил три серьезных ранения в шею, 15 ран в груди и туловище.

Нападение на Рушди произошло 12 августа в Нью-Йорке во время его лекции о том, как США становятся убежищем для людей искусства в изгнании. Сразу после нападения писателя доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его отключили от аппарата через два дня, к тому моменту он снова мог говорить.