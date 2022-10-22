Московских полицейских вывозят на учения

«До сих пор у нас всегда были тренировки по стрельбе, но только из пистолета и без выезда загород. Сейчас многие уже ездили на полигоны, стреляли из автомата, метали гранаты. Другим сказали готовится к учениям. Явка обязательна», - рассказал один из полицейских.

По их словам, некоторые начальники идут дальше и устраивают сотрудникам тренировочные марш-броски — с вещмешками и в бронежилетах. А в одном из столичных подразделений полицейских и вовсе вывозили на полосу препятствий, где необходимо было ползать по грязи и использовать противогазы.

Полицейские также недовольны тем, что начальство не выдает им форму для учений, поскольку ее якобы нет на складах. В результате полицейским приходится покупать все за свой счет, и на это может уходить до 20 тысяч рублей.