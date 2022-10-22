Танки на побережье Араза: Иран устрашает Азербайджан и Израиль? наша реакция
В интервью государственному информационному агентству ИРНА депутат иранского парламента Мохаммад Сафаи заявил, что масштабные учения, проводимые Корпусом стражей исламской революции на границе с Азербайджаном, являются «решительным ответом Израилю».
По его словам, учения представляют собой реакцию на «проникновение Израиля в Азербайджан и Центральную Азию, а также призваны нарушить некоторые заговорщические планы против Ирана».
Сафаи сказал, что Израиль пытается уменьшить влияние Ирана в Центральной Азии, «но ему это никогда не удастся». Депутат также подчеркнул, что Тегеран «не допустит изменения границ в регионе».
Другой депутат, член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Хасан Хеммати озвучил схожую позицию, подчеркнув, что Иран «проводит учения там, где считает нужным». «Эти учения продемонстрировали нашу силу и были направлены на то, чтобы донести посыл о необходимости жить в мире и дружбе с соседними странами. В то же время мы стремились показать, что наш ответ на любую угрозу будет решительным», — сказал Хеммати.
Следует отметить, что в рамках учений было произведено строительство понтонного моста через реку Араз, с помощью которого иранцы осуществили переброску танков и другой боевой техники. Кроме того, спецназ Корпуса стражей исламской революции отработал сценарии высадки воздушного десанта, а также взятия под контроль стратегических высот и дорог.
Впрочем, непонятно, чем именно Корпус стражей исламской революции хочет напугать Израиль, собирая на берегу реки Араз танки 60-70-х годов прошлого века… Израиль находится за тысячи километров от места проведения этих учений, а его армия, в отличие от иранской, оснащена самым современным оружием. Еще менее понятно, что имеют в виду иранские депутаты и генералы под «проникновением Израиля в Азербайджан», ведь отношения еврейского государства с Баку были установлены далеко не вчера - они существуют уже почти 30 лет и не направлены против какой-либо третьей страны.
Возможно, иранские официальные лица подразумевают, что Израиль имеет военное присутствие где-то на берегах реки Араз, забыв, очевидно, о том, что в результате армянской оккупации (для которой Тегеран, к слову, создал все условия) эти районы превратились в руины и там не осталось камня на камне. Любопытно, где же в этих руинах могли укрыться израильские коммандос и танки «Абрамс»? Неужели иранские генералы смогли разглядеть их, когда смотрели в бинокль с другой стороны Араза?
Для военного участия нужна соответствующая инфраструктура, в то время как Азербайджан в районах Аразбою и в Восточном Зангезуре занят исключительно гражданскими проектами: возводит аэропорты, железные и автомобильные дороги, создает сельскохозяйственные парки, а израильские бизнесмены инвестируют в эти сферы свои финансы. Мирная деятельность Азербайджана и Израиля не несет никакой угрозы интересам Ирана. Следует полагать, что Иран имеет целью нечто иное: вероятную оккупацию части территорий Азербайджана и контроль за 132-километровым участком южных границ страны.