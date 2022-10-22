Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:25

В интервью государственному информационному агентству ИРНА депутат иранского парламента Мохаммад Сафаи заявил, что масштабные учения, проводимые Корпусом стражей исламской революции на границе с Азербайджаном, являются «решительным ответом Израилю». По его словам, учения представляют собой реакцию на «проникновение Израиля в Азербайджан и Центральную Азию, а также призваны нарушить некоторые заговорщические планы против Ирана». Сафаи сказал, что Израиль пытается уменьшить влияние Ирана в Центральной Азии, «но ему это никогда не удастся». Депутат также подчеркнул, что Тегеран «не допустит изменения границ в регионе».

Другой депутат, член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Хасан Хеммати озвучил схожую позицию, подчеркнув, что Иран «проводит учения там, где считает нужным». «Эти учения продемонстрировали нашу силу и были направлены на то, чтобы донести посыл о необходимости жить в мире и дружбе с соседними странами. В то же время мы стремились показать, что наш ответ на любую угрозу будет решительным», — сказал Хеммати. Следует отметить, что в рамках учений было произведено строительство понтонного моста через реку Араз, с помощью которого иранцы осуществили переброску танков и другой боевой техники. Кроме того, спецназ Корпуса стражей исламской революции отработал сценарии высадки воздушного десанта, а также взятия под контроль стратегических высот и дорог.