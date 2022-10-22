Семён Пегов ранен
Российский пропагандист, военкор Семен Пегов ранен под Донецком, сообщает телеграм-канал Wargonzo.
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Российский пропагандист, военкор Семен Пегов ранен под Донецком, сообщает телеграм-канал Wargonzo.
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